Chuva danifica muros e túmulos no Nossa Senhora do Carmo

Além da queda de parte do muro, o alagamento causado pela chuva que atingiu São Carlos na noite de sábado (04) provocou outros estragos no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O muro caiu em cima de uma grade da base da Guarda Municipal, coroas de flores foram arrastadas e alguns túmulos foram danificados, mas apesar dos danos, esta não foi a parte da cidade mais atingida.

A Prefeitura Municipal trabalha neste momento no cemitério para realizar a manutenção necessária. Um tapume foi colocado na abertura do muro da avenida São Carlos.

