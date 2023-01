Centro de Convivência do Idoso do Zavaglia recebe novas televisões e impressoras

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, recebeu nesta quinta-feira, 19, dois televisores e duas impressoras relativos ao “Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável”, do Governo Federal.

Os equipamentos foram recebidos no Centro de Convivência do Idoso “Roberto Kabbach”, no Jardim Zavaglia, e irão proporcionar a implantação de um ponto de inclusão digital no local, além de outros pontos a serem concretizados em breve conforme a chegada de mais dispositivos eletrônicos.

Representando o prefeito Airton Garcia, a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, destacou a importância da parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo para o avanço dos serviços oferecidos no município. “O Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável tem como base a inclusão dos idosos no mundo da tecnologia e, em São Carlos, nós temos os Centros de Convivência dos Idosos (CCIs) auxiliando nesta finalidade. Com os produtos já recebidos, vamos iniciar as atividades de educação e mobilidade com os televisores e, com as impressoras, tornaremos possíveis os pontos de inclusão digital. Aqui no Jardim Zavaglia, por exemplo, inaugurado há menos de um ano, já temos 86 idosos frequentando diariamente o local, ofertaremos 40 vagas de informática, duas vezes por semana, a todos estes munícipes que se interessarem na atividade. Agradeço ao vereador Gustavo Pozzi pela parceria e ao deputado Miguel Lombardi por confiar e investir no nosso município”, ressalta Vanessa.

Lucia Nordi, presidente da ONG Nave Sal da Terra e administradora do CCI Jardim Zavaglia em função de um convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos, também se mostrou contente com a entrega dos aparelhos. “Receber estes equipamentos é muito bom porque nos permite fazer a inclusão digital dos idosos. Neste momento, estes itens vão ajudar muito para que estes munícipes tenham contato com este novo modo de interlocução e de inclusão digital”, finaliza Nordi.

