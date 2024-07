Cemei Dionísio da Silva ganhará novo prédio em Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos vai publicar nos próximos dias a licitação para construção de um novo prédio para o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) “Dionisio da Silva”, localizado no distrito de Santa Eudóxia. O convênio foi assinado com a Caixa Econômica Federal de Piracicaba.

O novo Cemei será construído na Rua Itararé, ao lado do poço artesiano e reservatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e terá 700 metros quadrados.

Os recursos foram conquistados pelo ex-secretário de Educação, Roselei Françoso junto ao Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de uma unidade educacional tipo 2 no valor de R$ 3,47 milhões com contrapartida do município de R$ 35 mil.

A atual secretária municipal de Educação, Paula Knoff, ressaltou a importância da formalização do convênio para a construção de um novo prédio para o Cemei do distrito de Santa Eudóxia. “Recentemente já havíamos anunciado a ampliação dos Cemei’s Bento Prado e Paulo Freire, com recursos via Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp) e agora com o novo PAC do Governo Federal, fizemos a formalização para construção do novo prédio do Cemei Dionisio da Silva no distrito de Santa Eudóxia. Com esta construção teremos capacidade de atendimento de até 188 crianças em dois turnos, matutino e vespertino, ou 94 crianças em período integral. Mais um avanço conquistado para a educação municipal”, salientou a secretária Paula Knoff.

