Casal são-carlense participa da Festa de VirgÍnia Fonseca

O casal, que reside no Bairro Azulville, foi sorteado entre os 50 milhões de seguidores de Virgínia - Crédito: Reprodução/Instagram e arquivo pessoal

Moradores de São Carlos, os noivos Rafael Alves de Melo e Solene Franco Ramo vão participar, a partir das 22h, em São Paulo, capital, da festa da influencer digital Virgínia Fonseca, esposa do cantor sertanejo Zé Felipe, que é filho do sertanejo Leonardo.

O casal, que reside no Bairro Azulville, foi sorteado entre os 50 milhões de seguidores de Virgínia. Foram sorteados 5 seguidores e 5 fã-clubes cada um com direito a um acompanhante pelo Instagram da empresa da Virgínia, a Talismã Digital.

Virgínia Fonseca foi eleita a “Influenciadora Brasileira do Ano” em 2022, de acordo com a premiação internacional People’s Choice Awards é destaque na categoria Web entre a desejada lista de personalidades da Forbes Under 30, Virginia Fonseca se tornou embaixadora da AACD em 2023.

Aos 17 anos, iniciou sua carreira ao seguir o conselho de uma prima para que criasse um canal no YouTube. Em pouco tempo, atingiu a marca de 100 mil inscritos na plataforma ao compartilhar a rotina e curiosidades de sua vida pessoal. De maneira avassaladora, conquistou um público fiel de 50 milhões de seguidores no Instagram, 37 milhões no TikTok e 11,5 milhões de inscritos no YouTube, com vídeos diários que superam 1 milhão de views e somam 1,4 bilhão de visualizações no canal.

Virgínia morou em Portugal, Londrina e vive em Goiânia com sua família. Em 2020, a influenciadora conheceu Zé Felipe e, em pouco tempo, se casaram e tiveram os dois frutos de uma paixão verdadeira: Maria Alice e Maria Flor. As bebês são adoradas pelo público, possuem um perfil (@mariasbaby) com 7,7 milhões de seguidores.

Sempre juntos em shows e trabalhos, Virginia e Zé Felipe são protagonistas de pautas nos veículos de celebridades da mídia. Em 2021, decolou como empresária ao inaugurar a

WePink – marca própria de cosméticos que vendeu R$10 milhões no primeiro mês – e abrir a Talismã Digital – empresa de agenciamento artístico para influenciadores. Além disso, fez muito sucesso nas duas primeiras temporadas do “PodCats” ao lado de Camila Loures, com episódios de 100 milhões de views no YouTube.

Em dezembro de 2021, Virginia se destacou no ranking TOP 10 vídeos e criadores de conteúdo digital do YouTube, referente ao ano de 2021. Está no TOP 5 na categoria de

melhores criadores e, em 4º lugar com o nascimento de Maria Alice (9,8 milhões de views) e 9ª posição com a participação no podcast PodDelas (7,9 milhões de views), na relação de vídeo em alta. O fenômeno já foi citado como o 4ª perfil mais lucrativo do País, de acordo com o UOL, e é um dos mais engajados na principal rede social.

Virginia seguiu expandindo seus empreendimentos, prova disso foi o lançamento da marca Maria’s Baby, braço da WePink, destinado para cosméticos infantis, com linhas de produtos pensados nas filhas Maria Alice e Maria Flor. Em dezembro do ano passado, Virginia foi vencedora na categoria Brasil “Influenciador do Ano” no People’s Choice Awards, e passou pelo tapete vermelho com o esposo. No mesmo ano, recebeu prêmios da MTV Miaw nas categorias “Hitou no Passinho” e “Podcast Nosso de Cada Dia”. No segundo semestre deste ano, Virginia foi destacada como a celebridade que mais influencia a Geração Z do país de acordo com o Most Influential Celebrities 2023 (IPSOS).

Em 2024 Virginia Fonseca assina contrato com o SBT e estreia seu programa semanal “Sabadou com Virgínia” que garantiu a emissora o aumento de 56% da audiência para o horário, além de renovar o público da emissora de SIlvio Santos a influenciadora, empresária e apresentadora está entre as 10 maiores influenciadores do mercado de acordo com a revista Forbes Brasil.

