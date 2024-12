Cantata de Natal na Paróquia São José será dia 21 de dezembro

A expectativa é que o evento reúna não apenas os paroquianos, mas também visitantes de outras comunidades, ávidos por vivenciar a magia do Natal por meio de uma apresentação artística de alta qualidade. A cantata contará com músicas natalinas tradicionais e outras peças que rememoram o nascimento de Jesus Cristo, promovendo um momento de reflexão e união.

Segundo o Padre Dr. José Edmilson, pároco da comunidade, a noite foi planejada para proporcionar uma experiência inesquecível, unindo o espírito litúrgico do Advento à celebração da chegada do Salvador. "É uma oportunidade única de nos prepararmos espiritualmente para o Natal, com música que toca a alma e nos aproxima de Deus", destacou.

Os Arautos do Evangelho, conhecidos pelo uso de trajes medievais e uma forte devoção mariana, possuem vasta experiência em evangelização por meio da música. Sua presença na paróquia São José promete ser um marco para a cidade, reforçando o clima festivo e espiritual do período natalino.

A Paróquia São José convida a todos a participarem desta noite memorável. "Venha se emocionar e celebrar o verdadeiro sentido do Natal conosco!", reforça a mensagem da divulgação.

Serviço

Evento: Cantata de Natal com os Arautos do Evangelho

Data: 21 de dezembro de 2024

Horário: Santa Missa às 18h; Cantata logo em seguida

Local: Paróquia São José – Rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/n, Vila Monteiro, São Carlos/SP

Telefone: (16) 3368-6044

