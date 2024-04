Caminhada em São Carlos celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Crédito: Divulgação

Centenas de pessoas percorreram a Avenida São Carlos na manhã do último sábado, 6, para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (comemorado em 2 de abril). O evento foi promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR).

Assim como ocorreu no ano passado e está se tornando uma tradição na cidade, crianças, jovens e adultos fizeram o trajeto de forma pacífica e ordenada entre a Praça Coronel Salles (praça da Câmara Municipal) e a Praça Maria Apparecida Resitano (Praça do Mercado Municipal).

Antes de chegarem na praça do Mercado Municipal, todos fizeram a soltura dos balões azuis com uma salva de palmas. Durante o percurso a Guarda Municipal, os agentes de trânsito e os atiradores do Tiro de Guerra fizeram o acompanhamento do grupo que falava as palavras de ordem: "Respeite o autista!".

Na Praça do Mercado, foram oferecidas atividades lúdicas e de lazer para a população, como passeio de trenzinho, apresentações musicais e artísticas, serviços de saúde, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida é uma pasta muito importante para as pessoas que precisam de visibilidade, que precisam de reconhecimento e inclusão e também de atendimento adequado. A administração Municipal já avançou muito, mas vai continuar esse trabalho para que novas políticas públicas sejam implantadas.

