Câmara Municipal vai realizar audiência pública sobre Mudanças e Impactos Climáticos

A Câmara Municipal de São Carlos vai realizar no dia 13 de maio, segunda-feira, às 15h, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha, uma audiência pública para debater sobre as Mudanças e Impactos Climáticos. A audiência é parte das ações desenvolvidas durante a “Semana da Discussão de Mudanças e Impactos Climáticos” e sua realização da audiência pública atende a uma solicitação do vereador Robertinho Mori.

“A preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos é uma realidade global, e o município deve se posicionar de forma proativa na promoção de ações que contribuam para a mitigação desses problemas”, declarou o vereador.

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal 20 da NET, pela Rádio São Carlos AM 1450, pelo canal 49.3 - TV Aberta Digital, canal 31 da Desktop / C.LIG, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

