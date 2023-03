Buracos no asfalto incomodam moradores no Américo Alves Margarido

Buracos incomodam e causam transtornos para moradores no Américo Alves Margarido - Crédito: Divulgação

Leitores residentes no Residencial Américo Alves Margarido entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 17, para denunciar um problema que, segundo eles, tem causado incômodo: buracos no asfalto.

Os reclamantes informaram que na rua Maria do Pinho Alves Margarido, região do numeral 270, o problema estaria mais grave e que, com as frequentes chuvas e o asfalto velho, a deterioração aumenta e consequentemente, as ‘crateras’.

Afirmaram ainda que, no dia 16 de janeiro chegaram a contatar a Prefeitura Municipal e expuseram o problema. Porém, até a presente data a reivindicação não teria sido atendida.

Leia Também