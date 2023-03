Buraco é “sinalizado” em cruzamento na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Buraco em cruzamento causa preocupação na Vila Nery - Crédito: Divulgação

Um leitor do São Carlos Agora entrou em contato na tarde desta sexta-feira, 17, para reivindicar e, paralelamente, alertar motoristas que se utilizam do cruzamento das ruas Major José Inácio com a Dona Elisa Botelho Moreira de Barros, na Vila Nery.

O perigo é tanto que o local foi sinalizado. O motivo é, segundo um reclamante, é que está se abrindo uma cratera e com isso, ficando perigoso.

“Se um veículo passar muito perto o buraco pode desmoronar”, disse, já que ocorreu infiltração de água. “Como não sei a quem recorrer, se é ao SAAE ou algum departamento da Prefeitura”, disse, solicitando que o problema seja resolvido o quanto antes.

