BIRA TEIXEIRA: "SÃ£o Carlos Rodeio Fest 2025 deve receber 160 mil pessoas

O vereador Bira no SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA: "Teremos ingressos gratuitos para a pista e também para as arquibancadas" -

O vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PODEMOS) aposta que o I São Carlos Rodeio Fest 2025 deve receber aproximadamente 160 mil pessoas. O evento será realizado em dois fins de semana entre 8 e 16 de agosto. Serão dois dias de shows e montarias em touros e cavalos nos dias 8 e 9 (sexta-feira e sábado) e nos dias 15 e 16 (sexta-feira e sábado). Veja entrevista completa em vídeo neste link.

O evento deverá gerar 3 mil empregos entre diretos e indiretos e o espaço do peão será montado na área onde funcionava a antiga indústria Cardinalli de tubos e conexões, na Avenida Getúlio Vargas. O investimento vai girar entre R$ 8 e R$ 10 milhões. Segundo Bira, só para montar a arena do rodeio o trabalho vai durar cerca de 40 dias. “A nossa festa será a maior da região, maior do que a de Ibaté, com praça de alimentação e parque de diversões”, comenta ele.



ENTRADAS GRATUITAS E PAGAS - A aposta de público recorde inclui a gratuidade da entrada para a pista e também para as arquibancadas. Porém, para conseguir o ingresso o interessado deverá entrar no site do rodeio, se cadastrar e obter seu ingresso. Somente quem fizer este processo poderá entrar no recinto. Por outro lado, as áreas VIP, open bar, camarote e outras serão todas pagas. Os interessados também terão acesso a pacotes para todos os dias.

Marcos Pacheco, diretor da empresa MP Produções anunciou a realização da festa na última sexta-feira (21). Antes do evento, serão realizados eventos de “esquenta”, como a eleição da Rainha do Rodeio e outros eventos de promoção do rodeio. “Faz 22 anos que não temos rodeio em São Carlos e eu, que sou peão, que montei a vida toda até me emociono com esta possibilidade”.



Bira garante que o rodeio será realizado sem qualquer recurso da Prefeitura Municipal. Segundo ele, a MP Produções bancará o evento com outros patrocinadores. Bira também garante que os empreendedores de São Carlos poderão trabalhar vendendo produtos na área externa do recinto do peão. “A presença dos nossos barraqueiros está garantida, eles vão poder trabalhar e faturar, pois estarão do lado de fora da arena para vender seus produtos”, comenta ele.



ATRAÇÕES – Bira afirmou que na primeira noite, em 8 de agosto, a estrela do sertanejo universitário, Ana Castela, será a atração juntamente com o mago da música eletrônica Alok. No dia seguinte, 9 de agosto, as atrações serão a sertaneja Lauana Prado e DJ Dênis.



Segundo ele também têm algumas atrações que estão sendo guardadas em segredo e que serão surpresas apresentadas ao público no momento certo. “As primeiras atrações foram muito bem aceitas pelo público e em breve teremos vídeos em todas as plataformas digitais”, comenta.

O rodeio será realizado pela MP Promoções, empresa que realiza os rodeios de Bragança Paulista, São José dos Campos, Lins, Guaxupé, dentre outras cidades. Durante o lançamento, foi revelado que o vereador Bira será o diretor do evento.

O diretor Bira anunciou que o São Carlos Rodeio Fest 2025 terá as modalidades de montaria em touro, cavalo e prova de tambores.



INGRESSO SOLIDÁRIO - O São Carlos Rodeio Fesc 2025 será um evento privado e não terá recursos públicos. Entretanto, a pedido do prefeito Netto Donato, o empresário Marcos Pacheco informou que a entrada para as arquibancadas e pista será gratuita. Entretanto, os munícipes poderão doar 1kg de alimento. “Não será obrigatório”.



O vereador Bira está muito feliz, principalmente porque mal foi lançado e o rodeio já começa a movimentar a cidade. “Já tem dono de hotel me ligando e colhendo informações, pois já têm fãs dos rodeios procurando reservas. É um evento que vai movimentar muito a economia de São Carlos e região”, destaca.

Outras informações sobre o Rodeio serão divulgadas pelo site www.saocarlosrodeiofest.com.br.

