Azuaite cobra Prefeitura pelo descaso com os cemitérios

Crédito: divulgação

O vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) solicitou que sua assessoria vistoriasse os dois cemitérios públicos de São Carlos nesta quarta-feira (29) para verificar denúncias que recebeu, entre elas, relatos de sujeira, abandono e falta de segurança.

"Estamos acompanhando a falta de zeladoria na cidade inteira, mas nos últimos dias recebemos diversas reclamações de pessoas que frequentam os cemitérios", conta Azuaite. "Reclamam de sujeira, mato alto, furtos e invasão de usuários de drogas e pessoas que utilizam o espaço até para fazer programas sexuais", detalha.

Os problemas foram constatados. No cemitério Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado, a situação é mais grave. Desde sábado (25) está sem energia elétrica e pelo menos duas capelas estão arrombadas e cheias de lixo, principalmente garrafas de bebida, restos de cigarro e objetos relacionados ao uso de drogas.

"Apuramos também que os usuários de drogas estão invadindo o Santo Antônio à noite e muitas vezes à luz do dia", observa Azuaite. Uma moradora que preferiu não se identificar relatou que se deparou com um travesti nu se lavando em uma das torneiras. "Não há dúvidas de que a segurança no cemitério está frágil", critica.

Já o cemitério Nossa Senhora do Carmo apresenta uma série de problemas, especialmente quanto à sujeira e mato alto. "A entrada do Nossa Senhora do Carmo recebeu manutenção há algumas semanas, mas o restante, lá no fundo, está uma situação de abandono", explica o parlamentar.

Para Azuaite, "é urgente que a Prefeitura tome medidas imediatas para limpar e manter limpos os cemitérios e que garanta a segurança de funcionários e frequentadores”. Ele diz que é inadmissível que esses locais sejam tomados por quem não cumpre a lei ou as regras de convivência em sociedade. “O Poder Público precisa agir imediatamente, mas de forma definitiva quanto aos cemitérios”, cobra.

Notícias na imprensa de São Carlos, em especial no site São Carlos Agora, também denunciaram o descaso da Administração Municipal com relação aos cemitérios. No portal oficial da Prefeitura a última notícia sobre a limpeza dos cemitérios é de 23 de fevereiro. Azuaite protocolou um requerimento para questionar e cobrar providências da Prefeitura.

