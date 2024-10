"Aulão" de dança irá ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Carlos

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 09h52

24 Out 2024 - 09h52 Por Marcos Escrivani

Rede feminina de combate ao câncer - Crédito: reprodução/Instagram

Ingredientes que só fazem bem ao estado de espírito de qualquer ser humano: qualidade de vida, solidariedade e atividades físicas. Tudo isso está no “caldeirão” do “Aulão” de dança, iniciativa do Espaço Fênix.

O evento, que será aberto ao público, acontece domingo, 27, às 9h30, na rua Júlio Prestes de Albuquerque, 540, na Vila Jacobucci e para participar, os(as) interessados(as) terão apenas que doar alimentos não perecíveis (bolacha de água e sal, bolacha de maizena, gelatina, fubá, aveia) roupas em bom estado e/ou utensílios de cozinha (copo, prato, talheres) que serão revertidos para a Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

O “Aulão” homenageia ainda o Outubro Rosa, que visa prevenir e orientar o Câncer de Mama.

De acordo com os organizadores os ritmos musicais serão diversos, além de flashback e terá a presença do grupo de flashback Jokers de Bauru e Tamo junto de Araraquara, além do DJ Marcos D'Ávilla.

Informações podem ser obtidas pelos WhatsApps (16) 981584077 ou (16) 982226889.

