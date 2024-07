Arraiá do Santuário da Aparecidinha da Babilônia será realizado neste final de semana

Crédito: Divulgação

Para esquentar o clima que está bem frio, um evento festivo e religioso irá acontecer neste final de semana. Trata-se da tradicional festa julina do Santuário de Nossa Senhora Aparecida Babilônia que promete agitar novamente a região.

O arraiá tem início na sexta-feira, 5, com a reza do terço às 19h, seguida de levantamento e bênção do mastro, show ao vivo com Picharilo, Banda Babilônia e Los Pernas.

No sábado, 6, acontece às 17h a missa sertaneja, seguida de benção da fogueira. Neste dia também show ao vivo com Suellen Santos, Pedro Henrique, Os 1/2 Boca, Sheila Lima e Banda.

Nos dois dias haverá ampla praça de alimentação, com comidas típicas, playground para as crianças e dança da quadrilha.

O valor de R$ 5 a ser pago na chegada, o visitante acessa o evento, bem como estaciona o veículo com segurança.

Toda a renda será revertida para as obras do Santuário da Aparecidinha, que está reformando e construindo novos espaços para os fiéis e devotos. A organização dá a sugestão para que o visitante vá vestido a caráter para deixar a festa ainda mais linda.

Informações sobre o evento: (16) 93618-1528 ou no Instagram @santuariodababilonia

Leia Também