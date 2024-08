Área de proteção permanente é desocupada no Santa Angelina

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos deu início na manhã desta segunda-feira, 12, na desocupação e limpeza de uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada entre as ruas Francisco Possa e Luiz Carlos Barion, no Santa Angelina, que foi invadida por aproximadamente 15 barracos, que eram na grande maioria ocupados por usuários de drogas.

A ação foi motivada pela necessidade urgente de preservar o meio ambiente e garantir a segurança pública, considerando que o local, além de estar degradado, apresentava riscos significativos para a comunidade que reside no entorno e aos próprios ocupantes. No local foram encontradas ligações clandestinas de energia elétrica, com um grande risco de incêndios, pessoas com necessidades de atendimento médico, ferro velho clandestino, além da degradação da área onde existe uma nascente e registrados pequenos furtos nas proximidades.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, ressaltou que toda ação está sendo documentada e registrada em um processo administrativo. “Nós fizemos várias reuniões envolvendo diversas secretarias, todas as etapas estão sendo documentadas, os frequentadores do local já estavam sendo avisados dessa limpeza, bem como um ferro velho clandestino que também estava no local, dois moradores que não são usuários já haviam deixado o local, as pessoas que precisavam de atendimento médico foram encaminhadas e assistidas pela Secretaria de Saúde, portanto a Prefeitura fez um excelente trabalho, envolvendo todos e a ideia agora é fazer uma ronda alternada para que essa área não volte a ser ocupada trazendo transtorno para os moradores do entorno”.

Durante a operação, todos os barracos foram removidos de forma segura e as equipes de limpeza atuaram imediatamente para eliminar detritos, resíduos sólidos e quaisquer outros materiais nocivos que estavam no local. Após a remoção dos barracos e a limpeza da área, um processo de revitalização será iniciado, com o plantio de mudas nativas e a instalação de estruturas que impeçam novas ocupações indevidas.

A Prefeitura reitera o compromisso com a preservação ambiental e a segurança pública, e continuará trabalhando para garantir que áreas de preservação permaneçam protegidas e livres de ocupações irregulares.

Obra – Em 2022 a Prefeitura de São Carlos realizou uma obra de drenagem com instalação de dissipador de energia no Córrego do Mineirinho, no trecho localizado na rua Francisco Possa, no trecho agora invadido, um investimento de R$ 1.409.372,20 com recursos do próprio município, para conter o desbarrancamento e assoreamento do córrego. Também foram feitas bocas de lobo, poços de visita, ramais de drenagem no entorno do terreno e recomposição de calçadas, recomposição de asfalto, da camada de vegetação do terreno, replantio de árvores e o fechamento do terreno em alambrado.

Leia Também