Alunos de Emeb são novamente dispensados por falta de professores

Cartaz afixado no portão da CEMEI informa os pais que não haverá aula - Crédito: Whatsapp SCA

Os pais de alunos da Escola Municipal de Educação Básica Arthur Natalino Deriggi, no Cidade Aracy II, tiveram que voltar com os filhos para casa nesta quarta-feira, 29.

Um aviso no portão principal da instituição de ensino informava que a falta de professor fez com que alunos de quatro turmas (todas do período da tarde) ficariam sem aulas, já que não havia professor substituto. Com isso, os respectivos pais foram obrigados a retornar para casa com seus filhos.

O SCA apurou que a situação é recorrente na escola e os pais não sabem mais o que fazer.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que a Secretaria de Educação teria chamado três professores efetivos para contratação imediata, porém até o momento somente um profissional demostrou interesse. Outro chamamento será realizado.

