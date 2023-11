Aluna do curso de medicina veterinária afirma que Unicep São Carlos não paga em dia os professores

Unicep da Miguel Petroni - Crédito: divulgação

Uma aluna do curso de Medicina Veterinária fez uma grave denúncia na tarde desta terça-feira, 21, ao afirmar que a Unicep São Carlos não estaria pagando em dia os vencimentos dos professores do curso em questão e isso estaria atrapalhando as aulas. "A questão é que a Unicep não é a primeira e nem a segunda vez que atrasa o salário dos professores e com isso a gente não tem aula. Tem pessoal da manhã que já perdeu aula de alguns professores que não foram por atraso nos salários...e a gente paga um absurdo de caro de mensalidade. Estamos fazendo várias ouvidorias na instituição, mas nenhuma nem sequer é respondida. É nítida a insatisfação do professores em dar aulas"

Durante a entrevista, a aluna foi categórica ao garantir que o atraso nos vencimentos é recorrente e ocorre há anos. “A gente conversa com os professores e a universidade não está pagando em dia. O salário de outubro, por exemplo, eles não teriam recebido ainda”, disse, salientando que todo o corpo discente apoia os professores. “A gente forma um círculo de amizade. E vamos lutar pelos professores”, garantiu a aluna. “Pelo que fiquei sabendo hoje (terça), uma professora chegou a questionar a direção e a resposta que obteve é que não tem previsão para o pagamento e alegam questões financeiras”, resumiu.

Deixa a desejar

Nesta época de calor intenso, intercalado de chuvas, a estudante disse ainda que a Unicep tem deixado a desejar em alguns aspectos. Ela afirmou, por exemplo, que a instituição de ensino não forneceria água gelada. “Em alguns blocos, não tem ar condicionado”, comentou. “Há ainda salas de aula que tem goteiras e algumas nem dá para ser utilizada”, finalizou.

O outro lado

O São Carlos Agora procurou a assessoria de imprensa da faculdade que informou que a denúncia não procede, que está tudo "normal".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também