Alemães visitam Embrapa São Carlos e procuram na pesquisa brasileira soluções sustentáveis para setor agropecuário

Objetivo é intensificar a cooperação entre os dois países para enfrentar os desafios da sustentabilidade e das mudanças climáticas - Crédito: Emerson Borghi

Na última quinta-feira, 08 de agosto, representantes do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha (APD) visitaram os dois centros de pesquisa da Embrapa, em São Carlos. O APD é um instrumento bilateral para intercâmbio técnico e político para transformação do sistema agroalimentar. O objetivo é intensificar o diálogo e a cooperação entre os dois países para enfrentar os desafios da sustentabilidade e das mudanças climáticas do setor agropecuário.

Durante a visita à Embrapa Pecuária Sudeste, o diretor Alexander Borges Rose, o gerente de projeto Carlos Alberto Santos e o consultor Ralph Guenther Hammer conheceram o projeto brasileiro que está sendo construído para recuperação de pastagens degradadas. A pesquisadora Patrícia Menezes Santos, representante da Embrapa no Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD), mostrou dados das pastagens brasileiras, tecnologias e desafios do programa.

Dados de 2022 do MapBiomas indicam que as pastagens no Brasil ocupam cerca de 164 milhões de hectares e uma parte significativa dessa área apresenta algum processo de degradação. Para Patrícia Santos, mudar esse cenário exige investir em tecnologias, extensão rural, políticas públicas e linhas de crédito.

O chefe-geral, Alexandre Berndt, e os pesquisadores Ladislau Martin Neto (Embrapa Instrumentação) e Emerson Borghi também acompanharam a visita.

A comitiva também visitou a área de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), um sistema sustentável de produção e que contribui significativamente para a mitigação de gases de efeito estufa (GEE) e que pode ser uma das estratégias de recuperação de áreas degradadas, assim como o uso de leguminosas e técnicas de intensificação (manejo de pastagens, correção e adubação do solo, nutrição, sanidade e genética animal, etc).

Segundo o diretor Alexander Rose, que atua em relações bilaterais há mais de 20 anos, o Brasil é um país estratégico e o único da América Latina que possui uma parceria dessa relevância com a Alemanha para estímulo à produção sustentável. De acordo com ele, a Alemanha acompanha e participa conjuntamente na iniciativa do programa de recuperação de pastagens empregado no Brasil.

Na Embrapa Instrumentação, o grupo conheceu trabalhos ligados ao mercado de carbono e à nanotecnologia.

Cooperação

Em dezembro de 2023, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Agricultura e Pecuária (Mapa) renovaram o Memorando de Entendimento (MoU) com o Ministério Federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha (Bmel). O novo memorando, formalizado no âmbito do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, é válido por três anos e visa a intensificar a cooperação bilateral entre os dois países no setor agroalimentar.

Nos próximos anos, as parcerias e atividades de intercâmbio serão orientadas por quatro linhas de ação: Programa de Reabilitação de Pastagens Degradadas (PNCPD); Direito à alimentação, agricultura familiar e sistemas alimentares sustentáveis; Agricultura orgânica e bioeconomia; e Cadeias produtivas livres de desmatamento e sistemas de rastreabilidade.

ODS

O esforço da Embrapa para contribuir com dados e soluções tecnológicas para recuperação de áreas degradadas no país e melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuários está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente com a meta 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável - e com a meta 13 - de combate às mudanças climáticas.

