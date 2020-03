Álcool em gel ‘evapora’ das prateleiras das farmácias

Na Droga Raia, álcool em gel apenas para o consumo de clientes e funcionários - Crédito: SCA

Antes de iniciar a leitura do texto, uma recomendação. Se você, leitor, busca por álcool em gel, faça uma pesquisa antes de sair de casa, pois a busca pode ser em vão.

O São Carlos Agora percorreu as principais farmácias e redes de drogarias de São Carlos e constatou. O consumidor faz uma busca desenfreada por álcool em gel e máscaras de proteção.

Em uma hora de consulta, apenas a Poupafarma possuía um estoque razoável de produtos. Um frasco com 450 gramas de álcool em gel custa R$ 18,99 e o de 290 gramas, R$ 16,99. Também possuía máscaras, mas em pacote de 100 unidades. O gerente não tem autorização para conversar com a reportagem, mas esclareceu que a procura aumentou. Se antes do Coronavírus, a loja da rede de drogarias vendia, em média, 2 unidades/ dia, a média saltou para 10.

Ainda no Centro, na Rede Drogão Super, perto do Calçadão, funcionários confirmaram que a procura aumentou na última semana, sem nenhum produto em estoque para comercializar na manhã desta sexta-feira (13).

Ao lado, há uma loja da Rede Rosário. Nela, os funcionários confirmaram que em menos de uma hora houve a venda de 18 unidades de álcool em gel. E máscara de proteção tornou-se artigo de luxo.

Sobre máscara de proteção, a atendente da Farmácia Ipanema, Luciana Camarotti Alves, explica que os fornecedores aumentaram os preços. Sem o Coronavírus, um pacote com 50 unidades de máscaras saía, em média, R$ 12,90. Hoje, o produto custa R$ 22,90. “E para não repassar o preço ao consumidor em sua totalidade, diminuímos a nossa margem de lucro”, comentou.

Na farmácia, o estoque era composto de unidades de bolso de álcool em gel, de 90 gramas e 50 gramas. “Se tivermos 100 unidades do produto, todas são vendidas”, resumiu.

Funcionária da Rede Pague Menos confirmou ao São Carlos Agora que muitas vezes o estoque não chega à prateleira, pois muitos consumidores fazem a reserva por telefone. Ontem (12), o estoque era de oito unidades e acabou.

“Tenho uma viagem inadiável de negócios para o nordeste e estou me precavendo com máscara e álcool em gel, mas está difícil encontrar esses produtos”, confidenciou Jorge Sanches, na porta de uma rede de drogarias.

Na manhã desta sexta-feira (13), a Droga Raia do Calçadão iniciou as atividades com 20 unidades de álcool em gel em estoque. Em menos de três horas, o estoque zerou. O único frasco à disposição era para o uso de clientes e funcionários.

A supervisora da Vigilância Epidemiológica, Kátia Spiller, reconhece a eficácia do álcool em gel, mas o hábito frequente de lavar as mãos com água e sabão pode ser a válvula de escape para reduzir a proliferação do Coronavírus.

Para evitar contaminação, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e, logo após, jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Recomendações de higiene do Ministério da Saúde

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização.

- Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

- Evitar contato próximo com pessoas doentes.

- Ficar em casa quando estiver doente.

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

