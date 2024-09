Adolescentes do centro da Fundação CASA de São Carlos visitam Museu da Fazenda do Pinhal

Crédito: divulgação/assessoria Fundação Casa

Um grupo de três jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) de São Carlos realizou recentemente uma verdadeira viagem no tempo ao período do Brasil colonial, ao visitarem o Museu da Fazenda do Pinhal, também localizado em São Carlos.

Com mais de 40 hectares, a Fazenda do Pinhal é uma das muitas fazendas remanescentes dessa época que passou por um processo de restauração e conservação entre os anos de 2012 e 2016. Hoje, se transformou em um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Além da casa de morada da fazenda, que é repleta de itens de época, como mobiliários, documentos e utensílios de uso cotidiano, o local abriga ainda um museu com uma biblioteca.

Outros espaços de destaque do local são o extenso terreiro para a secagem do café, a senzala, as tulhas para o armazenamento do grão, os maquinários e os jardins, que contam com um sistema de irrigação próprio.

De acordo com o diretor do CASA São Carlos, Luiz Aguinaldo dos Rios, os adolescentes ficaram fascinados com toda a história do lugar. “A visita foi monitorada por educadores do local, que foram explicando como era a vida naquela época, as dificuldades e a diferença da modernidade que temos hoje”, destacou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, acrescenta ainda a importância da visitação desses espaços. “É uma forma de os adolescentes compreenderem de forma lúdica a história do nosso país, tendo a oportunidade de ampliarem seus horizontes”, concluiu.





