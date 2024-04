A Campanha USP do Agasalho estará arrecadando doações no dia 18 de maio

SIGA O SCA NO

No dia 18 de maio, sábado, universitários de São Carlos (SP) dedicarão a tarde a visitar casas em diversos bairros da cidade para arrecadar doações. Pede-se à população que separe as roupas que pretendem doar. São aceitas peças de inverno, verão, cobertores, sapatos, entre outros, para todas as idades.

A Campanha USP do Agasalho é uma iniciativa extracurricular de alunos da USP e UFSCar que opera desde 2007, buscando auxiliar entidades e residentes necessitados da cidade por meio de eventos e promoção de arrecadação de roupas. O Instagram do grupo (@instagasalho) contém informações adicionais.

Para quem não puder contribuir durante o evento, há outras maneiras de ajudar. Nos dias 04/05, 05/05, 08/06 e 09/06, haverá a triagem, um evento onde as roupas arrecadadas durante o "Saída às Ruas" serão separadas, organizadas e distribuídas, com a participação de voluntários sendo bem-vinda. Além disso, há caixas de arrecadação em diversos estabelecimentos da cidade, como farmácias, academias, mercados, lojas e restaurantes, que aceitam doações a qualquer momento.

Não deixe de ajudar, pois o inverno na cidade é bastante rigoroso! Separe suas doações para o "Saída às Ruas" do dia 18!

Leia Também