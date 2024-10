38º Batalhão da PM de São Carlos completa 35 anos com solenidade e homenagens

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 17h23

11 Out 2024 - 17h23 Por Da redação

Solenidade de comemoração aos 35 anos do 38º Batalhão da PM - Crédito: SCA

O 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos celebrou nesta sexta-feira, 35 anos de dedicação à segurança dos municípios de São Carlos, Porto Ferreira, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Bonito, Ibaté e Dourado. A solenidade, realizada no teatro municipal, contou com a presença de autoridades civis e militares, além de membros da comunidade.

Fundado em 1989, o batalhão desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem pública e na prevenção de crimes na região. Atualmente, suas companhias realizam diversas atividades, como rádio patrulhamento, policiamento de Força Tática, escolar, além das rondas ostensivas com apoio de motocicletas (ROCAM).

Durante a cerimônia, o comandante do batalhão, tenente coronel Alexandre Januário Alves Cardeal, e o subcomandante, major Paulo Roberto Nucci César Junior, destacaram a importância da parceria com a comunidade e a dedicação dos policiais militares. Como forma de reconhecimento, foram entregues a policiais e colaboradores a medalha "Challenge Coin", símbolo da unidade e camaradagem dentro da corporação.

O evento também serviu para homenagear personalidades que contribuíram para a história do batalhão, como o ex-deputado Lobbe Neto, um dos articuladores para a criação da unidade em São Carlos. O deputado estadual Major Mecca também esteve presente.

