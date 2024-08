15 de agosto: Dia de Nossa Senhora da Babilônia

SIGA O SCA NO

O Santuário de Babilônia e suas romarias fazem parte da cultura são-carlense desde a década de 1860-70, segundo o Almanack de 1894.

Várias histórias e caminhos levam ao culto da imagem de Nossa Senhora neste local.

Velhos índios, cemitério de negros, anões, desertores, incêndios, milagres, benfeitores, colonos italianos, vila rural, reformas e ampliações da capela; todas as histórias creditadas a Aparecidinha de Babilônia somam-se ao longo do tempo e das romarias, aumentando a devoção e as andanças.

De fato, o local, às margens do velho caminho tropeiro para Goiás, perto da “Invernada Grande”, no encontro de dois córregos (Águas Turvas e dos Negros) favorecia como pouso ou descanso. Mais tarde, o ramal da linha férrea de Água Vermelha passa por lá, deixando a estaçãozinha de Babilônia (1892), escola (1910), farmácia e colonos.

A primeira planta da cidade já mostra o caminho da Babylonia pelo caminho velho (Balão do Bonde). Até hoje ainda o traçado da rua não se encaixa na grelha, sendo mais forte o traçado da antiga estrada tropeira.

Vários caminhos foram sendo criados para atingir o santuário e a romaria foi só aumentando. Hoje, a principal romaria é de 15 de agosto, feriado municipal (desde 1967), quando milhares de pessoas começam a caminhar desde a madrugada até a tarde para o Santuário, numa das maiores festas populares de São Carlos.

Sobre a igreja

A pequena igreja rural guarda a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Segundo reza a tradição local, ela foi encontrada sob uma árvore após um incêndio destruidor. Anualmente, romarias e procissões, de São Carlos e região, se dirigem para o local, especialmente no dia 15 de agosto, feriado municipal em homenagem à Santa Padroeira, e também no dia 25 de julho, Dia de São Cristóvão, santo protetor dos motoristas. Localizada na Rodovia Dr. Paulo Lauro, SP 215 (São Carlos - Descalvado), a 11 km do trevo de São Carlos, A Igreja Nossa Sra. Aparecida da Babilônia de São Carlos integra, desde dezembro de 2008, o Circuito Turístico Religioso Caminho da Fé.

