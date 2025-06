WhatsApp deixa de funcionar em vários celulares a partir deste domingo (1º)

Whatsapp - Crédito: Freepik

A partir deste domingo, 1º de junho, o WhatsApp deixará de funcionar em celulares que utilizam sistemas operacionais antigos. A mudança afeta dispositivos com Android 5.0 ou inferior e iPhones com iOS 15.0 ou inferior.

A decisão ocorre porque essas versões dos sistemas não recebem mais atualizações de segurança e se tornam incompatíveis com as versões mais recentes do aplicativo. Com isso, usuários que não atualizarem seus aparelhos ou não migrarem para dispositivos mais novos não conseguirão mais usar o WhatsApp.

Veja a lista de celulares que perderão acesso ao WhatsApp:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

Apple (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Usuários desses modelos devem considerar a troca de aparelho para continuar utilizando o WhatsApp normalmente.

