Morre Marcelo VIPs, estelionatário que se passou por filho do dono da Gol

Marcelo VIPs morreu de cirrose hepática, em Santa Catarina aos 49 anos -

Morreu na última terça-feira, 9 de dezembro, em Joinville (SC), aos 49 anos, Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como “Marcelo VIPs”. Ele era considerado o maior estelionatário da história do Brasil. Rocha foi vítima de cirrose hepática, doença crônica que causa cicatrizes no fígado e prejudica o funcionamento do órgão, atingindo principalmente pessoas alcoólatras.

Ele morava em Curitiba, mas estava em Santa Catarina a trabalho. O enterro foi realizado nesta quarta-feira, 10, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.

Nascido em Maringá (PR), Marcelo estrelou o documentário “VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso”, de 2010, e foi tema do filme de ficção “VIPs”, de 2011, protagonizado por Wagner Moura.

Entre os muitos golpes que aplicou e mentiras públicas que contou, uma das histórias mais conhecidas ocorreu quando tentou se passar pelo proprietário da companhia aérea Gol.

Marcelo chegou a ser preso em diversas ocasiões. Uma delas ocorreu em 2018, quando ex-presidiários que usavam falsos atestados para progressão de regime foram alvo de operação. À época, ele estava no Mato Grosso.

O estelionatário contou parte de sua trajetória em uma biografia lançada pela primeira vez em 2005, na qual relatou ter começado a dar golpes aos 14 anos, mesmo nunca tendo faltado nada em casa.

Aos 18 anos, afirmou que se tornou piloto do narcotráfico. As mentiras que contava, das mais variadas, eram inventadas em paralelo ao serviço. “Quando não estava pilotando, me fazia passar por outras pessoas. Apareci na mídia diversas vezes com meus personagens inventados”, pontuou.

No mesmo livro, a mãe de Marcelo foi entrevistada e disse que a família “perdeu o controle” sobre ele após se mudarem para Curitiba, quando Rocha tinha apenas oito anos. Marcelo chegou a ser condenado a mais de 34 anos por crimes como estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas.

