(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Brasil

Morre Marcelo VIPs, estelionatário que se passou por filho do dono da Gol

Nascido em Maringá (PR), Marcelo estrelou o documentário "VIPs Histórias Reais de um Mentiroso", de 2010, e foi tema do filme de ficção "VIPs", de 2011, estrelado por Wagner Moura.

11 Dez 2025 - 13h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Marcelo VIPs morreu de cirrose hepática, em Santa Catarina aos 49 anos - Marcelo VIPs morreu de cirrose hepática, em Santa Catarina aos 49 anos -

 

Morreu na última terça-feira, 9 de dezembro, em Joinville (SC), aos 49 anos, Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como “Marcelo VIPs”. Ele era considerado o maior estelionatário da história do Brasil. Rocha foi vítima de cirrose hepática, doença crônica que causa cicatrizes no fígado e prejudica o funcionamento do órgão, atingindo principalmente pessoas alcoólatras.

Ele morava em Curitiba, mas estava em Santa Catarina a trabalho. O enterro foi realizado nesta quarta-feira, 10, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.

Nascido em Maringá (PR), Marcelo estrelou o documentário “VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso”, de 2010, e foi tema do filme de ficção “VIPs”, de 2011, protagonizado por Wagner Moura.

Entre os muitos golpes que aplicou e mentiras públicas que contou, uma das histórias mais conhecidas ocorreu quando tentou se passar pelo proprietário da companhia aérea Gol.

Marcelo chegou a ser preso em diversas ocasiões. Uma delas ocorreu em 2018, quando ex-presidiários que usavam falsos atestados para progressão de regime foram alvo de operação. À época, ele estava no Mato Grosso.

O estelionatário contou parte de sua trajetória em uma biografia lançada pela primeira vez em 2005, na qual relatou ter começado a dar golpes aos 14 anos, mesmo nunca tendo faltado nada em casa.

Aos 18 anos, afirmou que se tornou piloto do narcotráfico. As mentiras que contava, das mais variadas, eram inventadas em paralelo ao serviço. “Quando não estava pilotando, me fazia passar por outras pessoas. Apareci na mídia diversas vezes com meus personagens inventados”, pontuou.

No mesmo livro, a mãe de Marcelo foi entrevistada e disse que a família “perdeu o controle” sobre ele após se mudarem para Curitiba, quando Rocha tinha apenas oito anos. Marcelo chegou a ser condenado a mais de 34 anos por crimes como estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas.

Leia Também

Governo federal confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Economia06h42 - 11 Dez 2025

Governo federal confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos
Se Deram Mal23h31 - 10 Dez 2025

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos

CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36h semanais
Jornada 6x116h50 - 10 Dez 2025

CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36h semanais

Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos
Brasil06h17 - 10 Dez 2025

Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Brasil07h53 - 09 Dez 2025

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana

Últimas Notícias