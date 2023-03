Secretaria de Saúde muda locais de atendimento de síndrome gripal e testes de Covid; confira

Gripe - Crédito: Free Pik

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informa que nesta sexta-feira (24/03), no sábado (25/03) e no domingo (26/03), os casos de síndrome gripal serão atendidos e os testes para diagnóstico da COVID-19 serão realizados somente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da Vila Prado, Santa Felícia e Cidade Aracy.

Já a partir da próxima segunda-feira (27/03) todas as unidades básicas de saúde (UBS's) e unidades de saúde da família (USF's) passam atender casos de síndrome Gripal e fazer testes para COVID-19 das 10h às 15h.

