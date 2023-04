"Nós temos que lutar", diz paciente em tratamento contra o câncer na Santa Casa de São Carlos

Antônio Roberto Petrucelli, de 62 anos, luta contra um câncer de intestino - Crédito: divulgação/Santa Casa

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado no dia 8 de abril, é uma data para promover a conscientização da sociedade sobre a doença. Por causa do elevado número observado de novos casos e pelos índices crescentes de mortalidade, a Organização de Mundial de Saúde (ONU) classifica o câncer como o principal problema de saúde pública do mundo. Nesta oportunidade, o médico radio-oncologista da Santa Casa de São Carlos e da USP de Ribeirão Preto, Dr. Flávio Guimarães, falou sobre a doença, prevenção e a necessidade de um Centro Especializado de Oncologia para São Carlos e região.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. O dado foi publicado no documento Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil.

O CÂNCER E SUAS CAUSAS

“O nosso corpo é constituído por diferentes tipos de células, como as sanguíneas, da pele, dos músculos ossos e músculos, dos diferentes órgãos, e todas elas são programadas, têm um período de vida, obedecendo a um determinado controle para se multiplicar ou não. A partir de algum momento, por influência de um ou mais fatores, um grupo específico de células de algum tecido ou órgão do corpo, como exemplo mama ou da próstata, não obedecem mais a este controle e começam a se multiplicar indiscriminadamente. Assim se desenvolvem sem restrições, crescem, podendo invadir estruturas adjacentes ou se espalhar atingindo outros órgãos, isso é o câncer”, explicou o Dr. Flávio.

De acordo com o radio-oncologista, o desenvolvimento do câncer na fase adulta está relacionado principalmente a fatores ambientais e agentes nocivos ao corpo humano, uma minoria decorre de alterações genéticas herdadas. “São exposições que o nosso corpo vai recebendo durante a vida e que pode levar ao desenvolvimento de alterações no DNA e elas levam ao desenvolvimento de células cancerígenas. Um dos fatores é a exposição ao sol, a radiação está relacionada ao câncer de pele. Outro fator é o cigarro, o tabagismo está relacionado a vários tipos de tumores: câncer da cavidade oral, de laringe, de esôfago e de pulmão, por exemplo, assim como o vírus papiloma humano (HPV) está intimamente relacionado ao câncer de colo de útero, pênis e canal anal”, disse.

Ainda segundo o INCA, os cânceres de mama e de próstata são os mais incidentes no Estado de São Paulo, com previsão de 20.470 e 16.830 novos casos, respectivamente, este ano. O câncer de cólon e reto seguem como terceira causa, com a previsão de 14.980 novos casos.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO PRECOCE

Levar uma vida saudável, com prática de atividade física regular, ter uma boa alimentação e evitar substâncias como tabaco, álcool, entre outras que levam ao desenvolvimento do câncer, são as principais formas de prevenção.

“O câncer, de um modo geral, acontece em uma fase da vida um pouco mais avançada, a partir dos 50, 60 anos. Porém, sabemos que pode ocorrer precocemente em várias situações. Então precisamos atuar em várias etapas, começando por levar uma vida com hábitos mais saudáveis evitando os fatores que possam levar ao desenvolvimento do tumor até a realização de exames quando recomendados para um diagnóstico precoce da doença”, explicou o Dr. Flávio Guimarães.

Além disso, diagnosticar a doença em suas fases iniciais permite tratamento menos agressivos e aumenta de forma considerável a chance de cura do paciente. Desta forma, em caso de suspeita, o recomendado é sempre procurar um médico.

“O câncer de mama, por exemplo, quando diagnosticado em uma fase inicial, a probabilidade de cura chega a ultrapassar 90%, além do paciente não precisar se submeter a um tratamento desgastante como a quimioterapia. Ao contrário, quando se descobre em uma fase mais avançada, mesmo realizando tratamento mais agressivos e prolongados, a chance de controle da doença é inferior”, disse o médico.

LUTA CONTRA O CÂNCER

O motorista Antônio Roberto Petrucelli, de 62 anos, iniciou a luta contra o câncer há 2 anos, quando foi diagnosticado com um câncer no intestino. “Eu comecei a sentir dores no abdômen e vim para Santa Casa. Estava com hemorragia, sagrando, fazendo evacuação com muito sangue, então precisou fazer uma cirurgia de urgência. Então o Dr. Marcel descobriu que era câncer de intestino”, explicou.

A descoberta da doença não o deixou com medo, mas os reflexos do tratamento mudaram um pouco a sua rotina. “Nós ficamos mais fracos, mais nervoso, o remédio deixa um pouco abalado. Também dá dores nos nervos do corpo, nas articulações, diarreia, vômito, mas temos que encarar”, disse.

Há cerca de 3 meses, Antônio também descobriu estar com câncer no fígado e atualmente realiza tratamento quimioterápico uma vez por semana no setor de Oncologia da Santa Casa.

Enfrentar a doença de frente, sem se abalar, e ter fé são os conselhos dele para quem está passando por algo parecido. “Eu digo para as pessoas que estão enfrentando nessa situação de doença para ter um pouco de fé em Deus e tocar para frente, não se abalar, porque a vida continua e nós temos que lutar. Eu estou lutando há 3 anos e estou tranquilo, não tenho medo e estou pronto para o que der e vier”, concluiu Antônio Petrucelli.

Dr. Flávio Guimarães, responsável pelo Centro de Radioterapia de São Carlos há 15 anos.

CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA DE SÃO CARLOS

A Santa Casa de São Carlos é credenciada pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com Radioterapia, ou seja, uma unidade hospitalar que possui todos os recursos necessários para diagnóstico definitivo e tratamento dos mais variados tipos de câncer. Contudo, hoje a assistência não é centralizada, sendo parte do atendimento ambulatorial realizada em prédio externo ao hospital, sob administração municipal.

Neste ano, a Santa Casa, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Carlos e vereadores locais iniciará uma reforma para adequação e incorporação do ambulatório às suas estruturas, possibilitando o cuidado integral desses pacientes.

Responsável pelo Centro de Radioterapia de São Carlos há 15 anos, o Dr. Flávio Guimarães explica que a grande dificuldade enfrentada na cidade atualmente é a descentralização do atendimento. “O tratamento do paciente é fragmentado pela cidade. Ele faz uma entrada inicial pelo CEME, faz um exame no Hospital Universitário, faz parte do tratamento na Santa Casa e uma parte fora”, disse.

Desta forma, a ideia é que o paciente consiga realizar todas as etapas do seu tratamento em um único local. “A criação do Centro Regional de Oncologia de São Carlos permite que o paciente com câncer receba um atendimento humanizado, o que significa disponibilizar em um único lugar acesso ao médico, a uma equipe multidisciplinar e também aos serviços de apoio para toda sua jornada, se tornando uma referência para tratamento de câncer”, explicou o médico.

Ainda segundo o rádio-oncologista da Santa Casa, esse novo centro de oncologia deve melhorar a qualidade da assistência oferecida na cidade e evitar deslocamentos de pacientes fragilizados pela doença. “Só quem passa pelo tratamento de câncer, de quimioterapia, radioterapia, sabe como é manter os vínculos com a sua casa e não ter que se deslocar de sua cidade. Sabemos que a parte psicológica fica muito fragilizada, tanto pelo diagnóstico, como pelo tratamento. Então, tudo que nós pudermos oferecer para que o paciente permaneça no conforto do seu lar, junto com seus familiares, sem correr o risco e desconforto de ter que se deslocar diariamente para fazer um tratamento que pode durar meses e até anos. Isso é muito importante e tem que ser oferecido”, concluiu o Dr. Flávio Guimarães.

