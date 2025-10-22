Casos de conjuntivite alérgica aumentam na primavera

A primavera, conhecida por suas flores e dias ensolarados, também marca o aumento das alergias oculares. Com o pólen em alta e o ar mais seco, cresce o número de casos de conjuntivite alérgica — uma inflamação da conjuntiva, a membrana transparente que reveste a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras. De acordo com o Dr. Pedro Antônio Nogueira Filho, chefe do Pronto-Socorro do H.Olhos – Hospital de Olhos da rede Vision One, esse período exige atenção redobrada com a saúde ocular.“Apesar de a primavera ser uma estação agradável, ela traz um aumento expressivo nas queixas de coceira, vermelhidão e irritação nos olhos. Isso acontece porque há uma maior concentração de pólen e outros alérgenos no ar, que desencadeiam a conjuntivite alérgica em pessoas predispostas”, explica o especialista.

A conjuntivite alérgica é uma das alergias oculares mais comuns e pode se manifestar de diferentes formas. Os sintomas variam entre coceira intensa, ardor, lacrimejamento e sensação de areia nos olhos. “Muitos pacientes confundem esses sintomas com os de uma conjuntivite infecciosa, mas o tratamento e os cuidados são diferentes. Por isso, é fundamental buscar avaliação médica para um diagnóstico correto”, alerta o Dr. Pedro.

Segundo o oftalmologista, o aumento de partículas suspensas no ar, como poeira e poluentes, também agrava o quadro. “Além dos fatores naturais da estação, o tempo seco e a poluição urbana contribuem para irritar a mucosa ocular, tornando os sintomas mais incômodos e persistentes”, acrescenta.

Para aliviar os desconfortos e evitar complicações, o Dr. Pedro Antônio Nogueira Filho recomenda adotar medidas simples no dia a dia. “É importante manter os ambientes bem ventilados, evitar coçar os olhos e higienizar as mãos com frequência. Compressas frias e colírios lubrificantes ajudam bastante, mas o uso de qualquer medicamento deve ser orientado por um oftalmologista”, ressalta.

O médico também reforça a importância de não se automedicar. “Muitas pessoas recorrem a colírios com corticoides por conta própria, o que pode trazer sérios riscos à visão. Esses medicamentos só devem ser usados sob prescrição médica, pois o uso inadequado pode causar efeitos colaterais graves, como o aumento da pressão intraocular”, adverte.

Com quase um mês desde o início da primavera, o movimento nos prontos-socorros oftalmológicos já mostra crescimento. “Neste período, observamos um aumento considerável na procura por atendimento por alergias oculares. O ideal é que o paciente procure orientação assim que surgirem os primeiros sinais, evitando que o quadro se agrave”, afirma o Dr. Pedro.

Ele conclui destacando que prevenir é sempre o melhor caminho. “Proteger os olhos da exposição excessiva ao vento e à poeira, manter a hidratação adequada e usar óculos de sol com proteção UV são atitudes simples que fazem toda a diferença. Com cuidados básicos, é possível aproveitar a primavera sem desconfortos e com a saúde ocular em dia”, finaliza o Dr. Pedro Antônio Nogueira Filho, chefe do Pronto-Socorro do H.Olhos – Hospital de Olhos da rede Vision One.





