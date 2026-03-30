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UFSCar oferece tratamento gratuito para mulheres com fibromialgia

31 Mar 2026 - 11h31Por Jessica Carvalho R
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Fibromialgia - CrÃ©dito: FreepikFibromialgia - CrÃ©dito: Freepik
Mulheres com diagnóstico de fibromialgia podem participar de uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Fisioterapia da UFSCar, que oferece avaliações e tratamento fisioterapêutico gratuitos. O estudo busca compreender como a preferência por determinada modalidade de exercício físico influencia na adesão ao tratamento de mulheres com fibromialgia
 
A pesquisa é conduzida no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e integra um projeto de doutorado na área de Fisioterapia Reumatológica. A participação é voluntária e não gera custos. As participantes passarão por avaliação detalhada e receberão acompanhamento especializado ao longo de todo o estudo.
 
A fibromialgia é uma condição caracterizada por dor musculoesquelética difusa, fadiga, distúrbios do sono e impacto significativo na qualidade de vida, sendo o exercício físico uma das principais recomendações terapêuticas.
Quem pode participar
 
Podem se inscrever mulheres adultas com idade entre 18 e 55 anos, com diagnóstico de fibromialgia que residam em São Carlos e que tenham disponibilidade de pelo menos duas vezes na semana para os atendimentos. As interessadas passarão por uma triagem inicial para verificação dos critérios de inclusão.
 

Informações e inscrições

As interessadas podem entrar em contato para mais informações e agendamento da triagem:
Telefone/WhatsApp: (16) 99242-1106 – Ricardo
E-mail: luizricardo@estudante.ufscar.br
 
O estudo possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa CAAE: 87426625.8.0000.5504 , garantindo segurança e respaldo ético às participantes.
 

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