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Dia D de VacinaÃ§Ã£o contra Influenza imunizou 744 pessoas do grupo prioritÃ¡rio em IbatÃ©

31 Mar 2026 - 15h20Por Jessica Carvalho R
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Dia D de VacinaÃ§Ã£o contra Influenza imunizou 744 pessoas do grupo prioritÃ¡rio em IbatÃ© - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, no último sábado, dia 28 de março, o Dia D de Vacinação contra a Influenza, mobilizando equipes de saúde e a população em uma importante ação de prevenção.

A vacinação aconteceu nas unidades de saúde PSF Popular, UBS Icaraí e UBS Jardim Cruzado, onde ao todo 744 pessoas foram imunizadas durante a campanha.

Além da vacinação, o evento contou com atividades especiais voltadas às crianças, como distribuição de pipoca e algodão doce, brinquedos infláveis e trenzinho, proporcionando um ambiente mais acolhedor e familiar para quem compareceu às unidades de saúde.

Receberam a vacina contra a Influenza, o grupo prioritário que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas,  idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do sistema prisional e forças armadas, professores, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação como forma de prevenir complicações causadas pela Influenza, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

A orientação é para que a população continue procurando as unidades de saúde para se vacinar, levando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.

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