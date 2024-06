Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por irregularidades em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Atendendo uma denúncia anônima, a equipe de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Ibaté, na manhã desta quarta-feira (29), interditou um Container, localizado na Estrada Municipal “Artichiano Cavicchioli”, em Ibaté.

De acordo com a equipe, foram identificadas diversas irregularidades no local e péssimas condições de higiene, apresentando alto risco à saúde do consumidor.

O estabelecimento estava fora dos padrões sanitários, com condições precárias em relação à higienização do ambiente e aos maquinários.

Produtos alcoólicos também foram localizados pela Vigilância Sanitária. Diante da inadequação, o local foi interditado em razão de segurança e saúde do consumidor.

