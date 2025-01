Um ano depois, orla do Broa continua sem câmeras

Praia do Broa: apesar da doação dos equipamentos, represa ainda continua sem os dispositivos de segurança - Crédito: Divulgação



Um ano depois de promessas feitas pela prefeita Graça Zucchi de Moraes (PSD), a orla da praia da Represa do Broa, localizada dentro do Balneário Santo Antônio, bairro de Itirapina, continua sem as câmeras de monitoramento. No dia 8 de janeiro de 2024, várias entidades ligadas ao Broa, como Vivenda do Broa, APIB (Associação de Proprietários de Imóveis no Broa), Eco Village, Vila Pinhal e Associação de Convívio do Broa, se comprometeram, em reunião com a prefeita, a doar uma série de câmeras para ampliar a segurança e o controle nas praias do Broa. O objetivo seria realizar um investimento em que a Prefeitura Municipal de Itirapina não teria como fazer de forma rápida.

Como contrapartida, o Governo Municipal deveria apenas apresentar o projeto para implantação do sistema de câmeras, além de outras melhorias ligadas à iluminação, limpeza e etc. Porém, um ano depois o governo municipal ainda não fez sua parte.

A reunião de janeiro de 2024 foi realizada a pedido do ex-presidente da APIB, o empresário Italinho Cardinalli, após as ocorrências que marcaram o réveillon de 2024 no Balneário Santo Antônio. Na virada de 2023 para 2024, uma adolescente de 17 anos foi vítima de uma bala perdida na prainha da represa.



Se não bastasse tal absurdo, um grupo de jovens que estava no Broa chegou a se exibir com dois revólveres ao som de um funk. Esta cena foi amplamente divulgada nas redes sociais através de um vídeo. Um outro vídeo mostra uma pessoa com uma arma de fogo apontando para o alto em meio à multidão. A festa do qual participavam estes jovens, batizada de “Rolezinho” foi convocada em grupos de redes sociais pelos jovens.

A reunião da prefeita Dona Graça com empresários e membro de entidades ligadas ao balneário: apesar da parceria combinada, até agora sem resultados

OUTRO LADO – Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Itirapina, uma proposta de projeto foi elaborada e apresentada. A iniciativa privada ficou de resolver quanto cada empresário iria doar para esta implantação.

