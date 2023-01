Trio foge e abandona entorpecentes em “ponto” no Popular em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pelos policiais militares - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo no Jardim Popular, em Ibaté, por volta das 9h43 desta quinta-feira, 19, policiais militares constataram no cruzamento das ruas São Paulo com a Terige Macera (próximo à linha férrea), a presença de três homens em atitude suspeita.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico e ao ver a viatura, os desconhecidos fugiram, o que motivou os PMs a realizarem uma “varredura” nas proximidades e localizaram na linha férrea, uma sacola plástica contendo entorpecentes e dinheiro, que apreendidos e apresentados na delegacia de polícia de Ibaté.

Leia Também