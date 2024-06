Três suspeitos de tentativa de homicídio em Catanduva são detidos pelo TOR em Itirapina

Ocorrência foi apresentada na delegacia de Itirapina - Crédito: divulgação

Durante patrulhamento ostensivo pela Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP 225), equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordou dois pedestres que demonstraram nervosismo excessivo na presença da viatura. A abordagem aconteceu nesta quarta-feira (19), no km 97, no município de Itirapina.

Ao serem questionados sobre o motivo do comportamento suspeito, os indivíduos, confessaram ter se envolvido em uma briga em Catanduva no dia 6 de junho, por isso, buscavam fugir da cidade.

Diante da informação, a equipe do TOR realizou contato com a Delegacia de Catanduva, confirmando a ocorrência de uma tentativa de homicídio, na qual os abordados figuravam como autores. A investigação também apontou a participação de um terceiro indivíduo no crime.

Com base na informação, outra equipe do TOR intensificou as buscas na região e conseguiu localizar o terceiro suspeito na Rodovia Washington Luís (SP 310).

Os três detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itirapina para os procedimentos cabíveis.

Leia Também