Três são mortos após confronto com a PM no interior de SP

Crédito: Artesp

Três homens morreram na noite desta terça-feira (9) após uma troca de tiros com policiais militares em uma rodovia de Jardinópolis, no interior de São Paulo. O caso teve início com a perseguição a um carro roubado na cidade de Sertãozinho.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, um Hyundai Creta foi roubado na rua Epitácio Pessoa, em Sertãozinho. Após o crime, os suspeitos teriam fugido pela vicinal que liga Cruz das Posses a Ribeirão Preto.

Com base em informações de testemunhas do assalto, a polícia iniciou a busca pelo veículo, que foi localizado na vicinal Argeu Marchiori, em sentido contrário ao da viatura policial. Ao darem ordem de parada, os suspeitos ignoraram e seguiram em alta velocidade, atirando contra os policiais.

Durante a fuga, o motorista do Creta perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão. Na sequência, um dos suspeitos desceu do carro atirando contra os policiais, que revidaram. O homem foi baleado no tórax e abdômen e morreu no local.

Os outros dois ocupantes do veículo também atiraram contra os policiais e foram atingidos na cabeça e em outros membros do corpo durante o revide. Eles também não resistiram aos ferimentos e faleceram.

O Instituto de Criminalística foi acionado para analisar a cena do crime. As armas utilizadas no confronto, incluindo uma pistola, dois revólveres, sete pistolas Glock .40 e um fuzil calibre 556, dos policiais foram apreendidas. O veículo roubado foi periciado e devolvido ao proprietário.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não divulgou a identidade dos suspeitos ou dos policiais envolvidos.

