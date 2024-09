Três caminhões se envolvem em acidente na Anhanguera em Porto Ferreira

Um acidente envolvendo três caminhões deixou a rodovia Anhanguera (SP-330) interditada na manhã desta sexta-feira (6), na região de Porto Ferreira.

De acordo com testemunhas, um Volvo FH 12 (V-01) transitava pela faixa da esquerda quando foi atingido na traseira por um Scania R500. O impacto da colisão projetou o Volvo para a faixa do lado direito e acabou colidindo contra Mercedes-Benz 2426.

A dinâmica do acidente indica que o tráfego estava lento no local devido a uma obra de recuperação do pavimento. O condutor do Scania, ao não perceber a lentidão do fluxo, não conseguiu frear a tempo e causou a colisão em cadeia.

Os três caminhões ficaram imobilizados na pista, com o Mercedes-Benz com a cabine virada no sentido contrário. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e concessionária da rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. Ninguém se feriu.

A rodovia permaneceu interditada enquanto os veículos envolvidos eram retirados da pista e a área era limpa. Neste momento o trânsito segue congestionado

