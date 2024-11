Trabalhador perde a vida em acidente com trator

Compartilhar no facebook

José Carlos da Silva - Crédito: divulgação

Um homem de 59 anos morreu em um acidente envolvendo um trator na tarde de terça-feira (26) em uma chácara na área rural de Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência, José Carlos da Silva operava o trator para armazenar silagem de milho, manobrando sobre o monte de silagem.

Durante o trabalho, o veículo empinou e tombou sobre José Carlos, que ficou preso entre o volante e a cobertura do trator. Uma testemunha que auxiliava no trabalho conseguiu levantar o veículo e prestou socorro, mas o Corpo de Bombeiros e o Samu confirmaram o óbito no local.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O velório de José Carlos, conhecido como Zé Carlos, ocorre nesta quinta-feira (28), das 6h30 às 10h30, no Velório Municipal. O sepultamento será no Cemitério São João Batista. Ele deixa três filhos, três netos, familiares e amigos.

