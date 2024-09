Tio é morto pelo sobrinho dentro de ônibus em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: Fala Matão

Um homem de 46 anos foi brutalmente assassinado na tarde de sexta-feira (27) em Dobrada, região de Matão. Gilmar Benedito Pires foi encontrado morto em uma residência na Rua Angelo Rossini, com um profundo corte no pescoço.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu dentro de um ônibus, onde a vítima foi atingida no pescoço pelo sobrinho, J.H.P., de 36 anos. Em seguida, Gilmar foi em direção a uma casa, onde pediu ajuda, mas morreu antes da chegada do Samu.

O sobrinho fugiu após o crime e os motivos do homicídio ainda são desconhecidos.

