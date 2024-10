Teatro Portátil fecha o ano de 2024 em Porto Ferreira com o espetáculo “Bichos do Brasil”

A Cia. Pia Fraus faz 40 anos e traz diversão com o Teatro Portátil em Porto Ferreira no dia 10 de novembro, com apresentações gratuitas do espetáculo “Bichos do Brasil”, que retrata a riqueza da fauna brasileira em um teatro bem fora do comum. Será a última edição do ano do Teatro Portátil.

Com uma estrutura grande e inflável nas cores vermelha e amarela, chamando a atenção por onde passa, o Teatro Portátil é fruto da Pia Fraus e comemora seus 10 anos, com uma atração gratuita, moderna que monta e desmonta rapidamente.





Estrutura do Teatro Portátil (Crédito da Foto: Divulgação/Teatro Portátil)

“É muito fácil se encantar com uma estrutura tão diferente e assistir ali o que estamos passando, ainda mais com um tema bem atual retratado por meio de bonecos animados, com músicas e uma coreografia tão única, não é à toa que já passamos por 11 países com esse espetáculo”, relata Beto Andreetta, criador do projeto e da Pia Fraus.

“Bichos do Brasil”

É um espetáculo que busca retratar a riqueza da fauna brasileira por meio de recursos plásticos, sonoros e coreográficos. A peça cria um ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens. O espetáculo é composto por uma sucessão de 15 esquetes que retratam o cotidiano dos animais numa selva tropical. “Bichos do Brasil” é um resgate para que não ocorra a extinção de nossos animais, dentro do imaginário popular, que tanta influência exercem como fonte inspiradora dos mitos populares brasileiros. A trilha sonora composta especialmente para o espetáculo faz uso de diversos ritmos brasileiros, como o Forró, Frevo, Bossa Nova, Samba, Maracatu.

O espetáculo estreou em 2002 e já se apresentou na Argentina, Espanha, EUA, Venezuela, Bolívia, Itália, Colômbia, Chile, Holanda, Bélgica e Timor Leste, em diversos estados brasileiros, tendo realizado até hoje mais de 1000 apresentações.

Duração: 30 minutos.

Indicado para toda a família e livre para todas as idades.

Ficha Técnica

Autores: Beto Andreetta / Beto lima

Direção Artística: Beto Andreetta

Coordenador de Produção: Jackson Iris

Elenco: Vanessa Silva, David Caldas, Bruna Alves, Leticia Progenio, Diogo Santos, Lucas Santana, Camila Favero, Mariana Neves

Direção de arte: Beto Lima

Assistência de direção: Key Sawao e Ricardo Iazzetta

Coreografia: Pia Fraus

Trilha sonora: Gustavo Bernardo e Marco Boaventura

Coordenador de Campo: Aldo Andreetta

Criação de bonecos, cenário e figurino: Beto Lima

Administração: Jackson Iris

Produção Executiva: Panza Produções

Produção: Pia Fraus

Serviço:

Teatro Portátil em Porto Ferreira

Dia 10/11 quinta feira

Horários das apresentações: 10h / 11h / 14h / 15h

Local: Estação Cultural Fepasa

Endereço: Av. Eng. Nicolau de V. Forjaz, 1523, Porto Ferreira - SP

Gratuito

