Sargento morto em confronto com bandidos deixa a esposa e dois filhos

SIGA O SCA NO

O 3º Sargento Márcio Ribeiro, de 49 anos, com 28 anos de serviço, morto em confronto com criminosos em Altinópolis, deixa esposa e dois filhos. Ele se envolveu em um confronto com marginais fortemente armados em uma rodovia. Três bandidos também morreram.

O governador Tarcísio de Freitas, manifestou pesar pela morte do policial nas redes sociais. "Uma vida dedicada à Polícia Militar e ao compromisso em defender a segurança da nossa população. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento", postou.

O enterro do sargento deve acontecer nesta quinta-feira com honras militares.

Leia Também