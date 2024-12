Sambini Sorvetes levanta a taça na 2ª Copa Futsal Ibaté 2024

Crédito: divulgação

Na noite desta quinta-feira, (19/12), o público lotou o Ginásio Municipal Donato Rossito para prestigiar as finais da 2ª Copa Futsal Ibaté 2024.

O primeiro jogo da noite foi entre CDHU F.C. e DÍNAMO F.C., disputando a terceira colocação na Copa. O CDHU F.C. venceu, marcando 5 gols: 2 de Denis, 2 de Jeferson e 1 de Carlos Eduardo (Guere). O DÍNAMO F.C. marcou 3 gols, sendo 1 de Jocimar e 2 de Mateus (Ratão). Placar final: CDHU F.C. 5 x 3 DÍNAMO F.C.

Na grande final, o primeiro tempo terminou em um disputado empate de 1-1, com Fagner Paixão marcando para o SAMBINI SORVETES, o que lhe garantiu o título de artilheiro, e Wellington (NENO) marcando para o CRUZADO FUTSAL. No entanto, no segundo tempo, o SAMBINI SORVETES tomou a dianteira, abrindo três gols de vantagem com 2 gols de Vitor Valim (Vitinho) e 1 de Vinícius. Apesar de Luiz Presciliano ter marcado para o CRUZADO FUTSAL no final do jogo, foi tarde demais para uma reação. O SAMBINI SORVETES conquistou o título de campeão da Copa 2024.

Classificação final da 2ª Copa Futsal de Ibaté:

1° Lugar - SAMBINI SORVETES - Troféu de campeão e medalhas; 2° Lugar - CRUZADO FUTSAL - Troféu de vice-campeão e medalhas; 3° Lugar - CDHU F.C. - Troféu de terceiro colocado e medalhas; 4° Lugar - DÍNAMO FUTEBOL CLUBE - Troféu de quarto lugar; Artilheiro - FAGNER PAIXÃO, do SAMBINI SORVETES, com 14 gols; Melhor Goleiro - ENDREW NENÊ, do SAMBINI SORVETES; Jogador Destaque da Copa - MATEUS RATÃO, do DÍNAMO FUTEBOL CLUBE; Craque da Final - VITOR VALIM, do SAMBINI SORVETES.

Raul Seixas II, Secretário Adjunto de Esportes relata emocionado mais um sucesso de evento organizado pela sua pasta de governo - "Agradeço a Deus pelas oportunidades que tive não só a frente do esporte da nossa cidade, mas também em cada evento realizdo até mesmo em outras secretárias que eu pude ajudar ao longo desses anos, Deus é maravilhoso em minha vida e hoje mais uma noite de bênçãos aconteceu nesse ginásio, agradeço a todos participantes, e que o nome de Deus para sempre seja louvado em minha vida e na vida da minha família e dos meus verdadeiros amigos". Completou o secretário.

O Prefeito José Luiz Parrella parabenizou todas as equipes que participaram da 2ª Copa Futsal de Ibaté e agradeceu ao público pelo apoio, lotando o ginásio e torcendo por seus familiares e amigos. Ele também parabenizou a Secretaria de Esportes, liderada pelo Secretário Adjunto Raul Seixas II, pela organização do campeonato e pela dedicação em garantir grandes eventos para a cidade, que muitas vezes são reconhecidos regionalmente.

Leia Também