Saiba quem são as vítimas do acidente entre ônibus e micro-ônibus na SP-191

José Francisco Veroneze, motorista do micro-ônibus e a passageira Karina Helena Gomes da Silva - Crédito: arquivo pessoal

A colisão frontal entre um ônibus e um micro-ônibus na Rodovia Irineu Penteado (SP-191) na madrugada desta segunda-feira (8) resultou em seis mortes e seis feridos. O acidente aconteceu por volta das 5h30, na altura do km 93, em Ipeúna, no interior de São Paulo.

O micro-ônibus, que transportava pacientes para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Rio Claro, saiu da cidade de São Pedro com cinco pacientes, três acompanhantes e o motorista. Já o ônibus fretado, que transportava trabalhadores da cidade de Charqueada, seguia no sentido oposto.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), quatro pessoas morreram no local do acidente: o motorista do micro-ônibus, José Francisco Veroneze, 65 anos, conhecido como Carioca, e três passageiras, Nivalda Toledo Fruck, 70 anos, Lucilene Cristina Fruck Aprigio, 42 anos, e Gabrielle Reis Carvalho, 24 anos. O motorista do ônibus, Danilo Ricardo Pianucci, 56 anos, chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde de Rio Claro. Uma das acompanhantes do micro-ônibus também ficou gravemente ferida e está internada em estado grave.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela perícia, que busca determinar as circunstâncias da batida e responsabilidades. Segundo a PMR, não há indícios de irregularidades nos veículos envolvidos. A Artesp também informou que o ônibus fretado estava com vistoria em dia e que o micro-ônibus tinha autorização para realizar transporte de pacientes.

Leia Também