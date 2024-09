Sábado registra várias queimadas nas margens de rodovias

SIGA O SCA NO

A região registrou vários casos de incêndio nas margens das rodovias. De acordo com informações do site da Artesp, a rodovia Anhanguera (SP-330) tem foi a mais prejudicada, com focos registrados nas proximidades de Ribeirão Preto e Campinas.

Apesar do grande número de queimadas, a concessionária responsável pela rodovia conseguiu controlar a situação e evitar a necessidade de interdições no trânsito. Equipes especializadas trabalharam para conter os incêndios e sinalizar as áreas afetadas, garantindo a segurança dos motoristas.

