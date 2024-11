Rodovia na região de Itirapina é a 3ª melhor do Brasil, aponta estudo da CNT

SP-225 (Itarapina/Santa Cruz do Rio Pardo) foi a 3ª melhor colocada - Crédito: Eixo-SP

A Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros/Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), que conecta Itirapina a Santa Cruz do Rio Pardo, foi classificada como a terceira melhor rodovia do Brasil no levantamento de 2024 da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

O Estado de São Paulo mais uma vez lidera o ranking, com nove das dez melhores rodovias do país, grande parte sob concessão. O estudo destacou que cerca de 80% das estradas paulistas estão em condições satisfatórias, sendo classificadas como ótimas ou boas, o que representa 8.112 quilômetros de um total de 10.760.

As melhores rodovias paulistas

Entre as rodovias de destaque no levantamento da CNT estão:

Veja quais rodovias paulistas estão entre as melhores do país: Raposo Tavares (SP-270): supervisionada pela Artesp

Rodovia dos Tamoios (SP-099): supervisionada pela Artesp

Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano) (SP-225): supervisionada pela Artesp

Rodoanel Mário Covas (SP-021): supervisionada pela Artesp

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348): supervisionada pela Artesp

Via Lagos (RJ-124)

Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463): administrado pelo DER/SP

Rodovia Marechal Rondon (SP-300): supervisionada pela Artesp

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070): supervisionada pela Artesp

Corredor Dom Pedro I (SP-065): supervisionada pela Artesp

Metodologia da Pesquisa

A Pesquisa CNT de Rodovias 2024 analisou a qualidade das vias em três critérios fundamentais:

Pavimento : Avaliou aspectos como buracos, ondulações e rachaduras, que impactam a segurança e os custos de transporte.

: Avaliou aspectos como buracos, ondulações e rachaduras, que impactam a segurança e os custos de transporte. Sinalização : Observou a presença, visibilidade e conservação de placas, faixas e dispositivos como tachas refletivas.

: Observou a presença, visibilidade e conservação de placas, faixas e dispositivos como tachas refletivas. Geometria da Via: Considerou elementos como curvas, declives, acostamentos e estruturas como pontes e viadutos, que influenciam diretamente na segurança e no fluxo do tráfego.

Leia Também