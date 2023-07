Rodeio na região terá uma das primeiras rainhas transexuais do Brasil - Crédito: reprodução

O BES Rodeo Show, rodeio que acontecerá na cidade de Boa Esperança do Sul, terá uma das primeiras rainhas transexuais do Brasil. O resultado da votação popular foi divulgado nesta segunda-feira (10).

Alessandra Aparecida Corrêa Joia, de 20 anos, recebeu 33,9% dos votos da final do concurso “Rainha e Princesa do BES Rodeo Show” e foi a escolhida pelo público para ser coroada no grande baile, que acontecerá na próxima sexta-feira (14). Além dela, Lívia Maria Breciano, de 18 anos, também foi eleita, porém para ser a princesa na arena da cidade.





Entre as primeiras rainhas transexuais do Brasil

Eleita para o BES Rodeo Show, acredita-se que Alessandra será uma das primeiras rainhas de rodeio transexuais do país. Isso porque em pesquisa feita pela internet, o registro da primeira rainha trans a ser eleita ainda é recente. Em 2016, Diana Victoria Paes, de 34 anos, venceu o concurso da cidade de Cafêlandia, em SP.

O concurso de Boa Esperança do Sul

As inscrições para o concurso “Rainha e Princesa do BES Rodeo Show” foram abertas no dia 26 de junho. Na ocasião, mulheres do município, com idade entre 18 e 30 anos, podiam se candidatar. No total, 17 concorrentes que seguiam os requisitos se cadastraram.

Diante das inscrições, uma pré-seleção foi organizada no dia 3 de julho. As 17 candidatas conheceram a comissão técnica do concurso, composta por cinco juradas que definiram as sete mulheres finalistas.

Com as finalistas definidas, na última quinta-feira (6) a votação popular foi aberta para que o público votasse na sua candidata preferida. O processo se deu por meio de um formulário virtual, em que cada pessoa poderia votar com seu e-mail.

A eleição se encerrou às 23h59 de sábado (8) e totalizou 3531 votos, divididos entre as sete finalistas. Agora, tanto a rainha quanto a princesa se preparam para receber as faixas e coroação de vencedoras do concurso. O baile acontecerá na sexta-feira (14), a partir das 22h, no Clube das Piscinas.

O BES Rodeo Show





O BES Rodeo Show marca a volta do rodeio para a cidade de Boa Esperança do Sul. A festa acontece entre os dias 20 e 22 de julho. Além das montarias, Léo & Raphael, Fiduma & Jeca e César Menotti & Fabiano são atrações confirmadas para agitar a arena.

As três noites de festa terão entrada franca para o público, sendo pago somente o setor dos camarotes, de forma opcional. Outra novidade do evento é a estrutura, que será 100% coberta, algo que a população jamais viu em um rodeio na cidade.

A Prefeitura de Boa Esperança do Sul organizará para as três noites de festa entradas solidárias, mas não obrigatórias, com a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade.

Vale lembrar também que a grande cavalgada está marcada para às 8h do dia 23 de julho. Logo após, às 12h, Boa Esperança do Sul recebe a primeira Queima do Alho de sua história. Ambos os eventos marcam o encerramento das festividades do 125º aniversário da cidade, comemorado no dia 21 de julho.

Com informações do Araraquara Agora

