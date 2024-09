Região: Motociclista perde a vida após ter pescoço cortado por linha com cerol

SIGA O SCA NO

resgate bombeiro - Crédito: divulgação

A Polícia Civil de Leme investiga a morte de um motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha de cerol na tarde deste domingo (1º).

O acidente ocorreu na Avenida Visconde de Nova Granada e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Pedaços da linha foram encontrados no local do crime. A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pela linha.

O corpo da vítima de 35 anos foi encaminhado ao IML e será sepultado nesta segunda-feira (2).

