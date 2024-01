Região: mãe e filha morrem afogadas ao tentar salvar carro de enxurrada

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Zatum/Redes Sociais

Na noite desta sexta-feira (19), uma tragédia tirou a vida de duas mulheres em Limeira (SP). Joana Isidora de Melo, de 70 anos, e Josicleide Joana dos Santos, de 35 anos, morreram afogadas ao tentar evitar que um carro fosse arrastado pela enxurrada.

O incidente ocorreu na Rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas. Segundo a prefeitura da cidade, a enxurrada estava forte e as duas mulheres tentaram segurar o carro, mas acabaram sendo arrastadas pela água e presas debaixo do veículo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local por volta das 17h53 e constatou o óbito das vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também atenderam à ocorrência.

A Polícia Civil vai realizar perícia no local para investigar as causas do acidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também