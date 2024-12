Região: homem invade bar, mata a ex-companheira e depois comete suicídio

Crédito: redes sociais

Ingrid de Jesus Corrêa, de 23 anos, foi morta a facadas por seu ex-companheiro, Gleisson Antunes dos Anjos, de 33 anos, na noite deste domingo. Após cometer o crime, Gleisson atentou contra a própria vida e também faleceu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), Ingrid estava em um bar acompanhada de quatro amigos. Quando retornava do banheiro, foi abordada por Gleisson, que a segurou e desferiu golpes de faca no pescoço e na barriga da vítima.

Após o ataque, o agressor foi até os fundos do estabelecimento e feriu-se no pescoço com a mesma faca. Ambos foram socorridos em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados à Santa Casa de Limeira, mas não resistiram aos ferimentos.

Um amigo de Ingrid relatou à polícia que ela e Gleisson tiveram um relacionamento de aproximadamente um ano, marcado por conflitos. Eles já não estavam mais juntos, e Ingrid havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias do crime.

