Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na Washington Luís

Crédito: reprodução/Balda News

Um acidente envolvendo um veículo GM/Celta deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (18), na Rodovia Washington Luís, em Araraquara. O capotamento ocorreu na pista sentido interior-capital, a cerca de 1 quilômetro da fábrica Lupo.

De acordo com informações preliminares, o veículo, com placas de Cotia-SP, saiu da pista e capotou. As quatro vítimas que estavam no carro foram socorridas por equipes do SAMU e da concessionária que administra a rodovia e encaminhadas para unidades de pronto atendimento de Araraquara. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O Resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Devido ao acidente, o trânsito ficou totalmente interditado no sentido Capital enquanto os serviços de resgate eram realizados.

A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia no local e determinar as causas do acidente.

