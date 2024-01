Projeto social promove aulas gratuitas de skate para crianças e jovens de Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Esportes está com as inscrições abertas para aulas de skate, com vagas para crianças, jovens e adultos.

Os interessados não precisam ter equipamentos, durante o período de aula é disponibilizado kits de proteção individual, contendo capacete, cotoveleiras e joelheiras, além de skate profissional.



O professor Edison Felix conta que desde a bela exibição que o Skate brasileiro fez nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a garotada está cada vez mais entusiasmada com a modalidade. A Secretaria de Esportes proporciona três vezes por semana a atividade no Complexo Esportivo Parrellão. As aulas são para crianças com idade superior a 6 anos, toda terça, quinta e sexta-feira. As atividades são separadas por faixa etária, sempre

respeitando a individualidade de cada um, onde iniciantes e mais experientes têm espaço e momento para aprender e realizar suas manobras”, explica Gibi (como é mais conhecido no meio skatista).



Raul Seixas II Betune Pereira, secretário adjunto de esportes, conta que o Projeto Social “Ibaté com Skate no Pé” teve início no ano de 2021 e diversos alunos já são destaque nas competições que participam. “Inúmeros alunos já conquistaram medalhas em diversos campeonatos disputados no interior paulista”, contou.



Serviço:

Projeto Social “Ibaté com Skate no Pé”

Toda terça e quinta-feira, aulas às 8h e às 14h30, sexta-feira às 14h30

Local: Pista de Skate do Complexo Esportivo “Parrellão” Endereço: Esquina da Avenida Rio de Janeiro com Rua Ceará, Popular II Telefone: (16) 3343-2323

Aulas totalmente gratuitas.

