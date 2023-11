Programa Criança Feliz completa 6 anos em Ibaté

Crédito: Divulgação

Em 2017 a cidade de Ibaté aderiu ao Programa Criança Feliz, em parceria com o Governo Federal, com objetivo de incentivar e orientar as famílias no desenvolvimento de suas crianças em sua Primeira Infância.

Através da iniciativa do prefeito José Luiz Parella, Ibaté foi uma das primeiras a ter o projeto implantado e o trabalho iniciado, segundo o diretor técnico Paulo Albano, da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS).

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças até seis anos ofereçam a seus pequenos, ferramentas para promover seu desenvolvimento integral.

Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único, as equipes do Criança Feliz farão o acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil.

“Investir nos primeiros anos de vida faz toda a diferença. O Criança Feliz traz uma proposta de estímulo relacionado ao desenvolvimento da criança, ao fortalecimento do vínculo familiar, sempre enfatizando a importância do brincar em família, da leitura”, afirmou a coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso.

Os visitadores são capacitados em diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, serviço social, direitos humanos e cultura. A troca de experiências com as famílias será enriquecedora e constante. Assim, novos campeões serão criados e a luta pelo desenvolvimento social será vencida. “Para participar do programa, é preciso manter os dados no Cadastro Único atualizados, principalmente quando há grávidas e crianças de até três anos na família”, finalizou a coordenadora.

Para obter maiores informações ou como participar do Programa Criança Feliz entre em contato no telefone do CRAS Cruzado – 16 3343-5985.

